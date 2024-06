information fournie par So Foot • 22/06/2024 à 17:39

Aymeric Laporte confie son agacement des médias

Il en a gros sur la tortilla.

Présent en conférence de presse, Aymeric Laporte n’a pas caché son malaise quant aux critiques divulguées à son égard par les médias. « Être critiqué, ça arrive à tous les footballeurs à un moment ou à un autre. Mais une carrière est courte et longue à la fois, vous jouez de nombreux matchs et vous êtes exposé à de nombreuses opinions de la part de nombreuses personnes qui vous considèrent de leur point de vue. C’est-à-dire que si elles préfèrent l’un ou l’autre, elles donneront leur avis , a ainsi déclaré le défenseur de l’Espagne. Ce que nous demandons, c’est que ce ne soit pas diffamatoire. Si c’est le cas, c’est difficile pour nous et surtout pour les familles… » …

FC pour SOFOOT.com