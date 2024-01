information fournie par So Foot • 18/01/2024 à 19:30

Avec son triplé contre la Guinée-Bissau, Emilio Nsue entre dans l’Histoire

Guinée pour marquer.

Grâce à son triplé, Emilio Nsue a été le grand artisan de la facile victoire de la Guinée Équatoriale sur la Guinée-Bissau (4-2), ce jeudi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2023. Avec ses trois buts, l’ancien joueur de Majorque, de Birmingham ou encore de Middlesbrough, est même entré dans l’Histoire de la coupe d’Afrique puisqu’à 34 ans et 110 jours, il est tout simplement le joueur le plus âgé à avoir claqué un triplé dans la compétition.…

LT pour SOFOOT.com