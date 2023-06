information fournie par So Foot • 30/06/2023 à 10:24

« Avec Monsieur Le Graët, on sabrait le champagne »

Marcel Hinault, qui vient de fêter ses 80 ans, n'est pas seulement l'homophone du coach de l'OM. Il est le spécialiste mondial de la boule bretonne, à laquelle il a consacré un musée désormais situé à Plougonver, dans les Côtes-d'Armor. Rencontre avec un sacré tacticien.

D’où vous vient cette passion pour les boules ?

Je suis né dans la périphérie de Saint-Brieuc, à 300 mètres des cafés dans lesquels il se passait beaucoup de choses à l’époque. C’était un milieu ouvrier, et les cafés assuraient l’animation des concours de boules. Les plus grands joueurs y sont passés, dont mon père qu’on appelait « La Patte gauche ». J’étais en admiration devant lui, car c’était un as du tir roulant.…

Propos recueillis par Mathias Edwards pour SOFOOT.com