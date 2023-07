information fournie par So Foot • 08/07/2023 à 22:45

Avec Milan Škriniar, le PSG s’offre un roc slovaque

Si ses problèmes de dos le laissent tranquille, Milan Škriniar (28 ans) sera indéniablement le gros coup du mercato parisien en défense centrale.

Ce n’est vraiment pas évident de répondre à la question « Que peut-il se passer en l’espace d’une seconde ? » Il n’y a que deux catégories de personnes qui excellent dans l’exercice : d’un côté, les petits tricheurs munis de leur téléphone portable qui sortiront des affirmations saugrenues comme « Bill Gates gagne 250 $ » ou « une abeille peut battre des ailes pratiquement 200 fois » . De l’autre, les êtres humains comme Milan Škriniar qui n’hésitent pas à quitter l’Inter pour rejoindre le Paris Saint-Germain. « C’était un choix simple à faire pour moi. Quand un club comme le Paris Saint-Germain souhaite vous recruter, le choix est rapidement fait, confiait Škriniar au site du club parisien . Quand j’ai su que j’avais l’opportunité de venir ici, j’étais très heureux. (…) Je sais que c’est une des meilleures équipes du monde, le choix s’est fait en une seconde ! »

Une arrivée moins médiatique que celle du « Marseillais » Lucas Hernandez, moins onéreuse que celle de la promesse uruguayenne Manuel Ugarte (60 millions d’euros), mais sans aucun doute au rapport qualité/prix imbattable. Pisté depuis l’été dernier par l’état-major parisien, qui aurait même offert jusqu’à 70 millions d’euros à l’Inter il y a un an, c’est finalement pour peanuts que Škriniar s’est engagé pour cinq ans avec les Rouge et Bleu. Un vrai coup comme le PSG n’en a pas fait suffisamment par le passé, qui plus est dans un secteur où ses titulaires en puissance s’étaient installés dans un infini confort.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com