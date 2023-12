Avec Lego Fortnite, le géant du jouet et Epic Games veulent ouvrir leur horizon

Le leader mondial du jouet, Lego, et l'éditeur de jeux vidéo Epic Games ont lancé, jeudi, Lego Fortnite, déclinaison de la plateforme aux centaines de millions de joueurs, qui doit permettre aux deux partenaires d'élargir leurs publics respectifs.

( AFP / JOHANNES EISELE )

Gratuit et en libre accès comme son prédécesseur, le jeu reprend beaucoup des codes visuels de Fortnite, mais avec des personnages Lego, ainsi que des matériaux de construction et des outils directement dérivés de l'univers du géant danois.

Il se déroule dans un univers similaire à celui du jeu lancé en 2017, mais sur un espace qui représente 19 fois la superficie de l'île de Fortnite.

Outre l'esthétique Lego, la principale différence tient au mode de jeu. Exit la "Battle Royale", format dans lequel il faut éliminer les autres joueurs et rester seul survivant pour l'emporter, sur une île qui rétrécie progressivement.

Il a été remplacé ici par deux versions.

Une dite "survival" dans laquelle le joueur doit bâtir et prospérer dans un monde peuplé de loups géants et de squelettes tueurs, l'autre dite "sandbox", sans élément hostile, qui vise particulièrement les plus jeunes.

Lego Fortnite est la première réalisation majeure de Lego et Epic Games en commun depuis l'annonce, en avril 2022, de la prise de participation du groupe danois et de Sony au capital de l'éditeur de Cary (Caroline du Nord), moyennant deux milliards de dollars.

Les développeurs de Lego Fortnite se sont assurés que toutes les structures construites dans le jeu pouvaient être répliquées dans le monde réel avec des pièces Lego.

"Nous créons une passerelle entre les mondes physique et numérique, ce qui, d'une certain façon, n'a jamais été fait", explique Julia Goldin, directrice marketing du fabriquant de jouets. "Et ce n'est que le début."

La responsable voit là l'opportunité pour le groupe "d'inviter beaucoup plus de joueurs numériques à tester l'univers physique des briques Lego".

"Cela va attirer beaucoup d'enfants, mais aussi des ados et des adultes", anticipe, pour sa part, Adam Sussman, président d'Epic Games.

Par nombre d'aspects, notamment le fait qu'il s'agit d'un univers dit persistant (qui continue à exister même quand un joueur le quitte), Lego Fortnite se pose en compétiteur de références comme Minecraft ou Animal Crossing.

"Nous pensons que, pour l'industrie, c'est formidable d'avoir plusieurs hits, pas un seul", considère Adam Sussman.

"Quand un genre est très populaire, comme celui-ci, il y a de la place", poursuit-il. "Nous voulons offrir aux gens qui aiment ce style une version encore plus innovante."