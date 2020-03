Avec des bénévoles sur le front du Covid-19

Les 4 000 secouristes de l'association de la Croix-Blanche présents sur 65 départements français sont mobilisés pour venir en renfort des équipes médicales. En Essonne, ces bénévoles se sont installés dans un bâtiment municipal pour répondre à toute heure aux besoins de la population confrontée au coronavirus.

Leurs tenues de secouriste d'un blanc immaculé sont estampillées de la devise « Servir », un principe qu'ils portent fièrement et aujourd'hui, à travers cette épreuve, bien plus que jamais. « Ils », ce sont les bénévoles de Fédération des Secouristes français de la Croix-Blanche. Créée en 1892, cette organisation s'est illustrée pour son action auprès des blessés sur le front lors des deux guerres mondiales. En 2020, la nouvelle génération de volontaires est également sur le front, celui d'une guerre inattendue, contre un Covid-19, ennemi redoutable mais invisible. À Sainte-Geneviève-des-Bois, ville de 36 000 habitants dans l'Essonne, la municipalité a mis gracieusement à la disposition de ces secouristes un local vaste de 2 000 mètres carrés. Installés là, le temps de la crise, ces hommes et ces femmes qui vivent, dorment et mangent sur place assurent des gardes de 16 heures, 7 jours sur 7, pour répondre aux appels d'urgence régulés par le Samu local. Leur mission consiste à intervenir, sur tout le département, chez des personnes présentant des symptômes du Covid-19. Sur place, les secouristes

