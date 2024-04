Avec Cubarsí, le Barça fait Pau neuve

Devenu le talisman du Barça à 17 ans, Pau Cubarsí s’apprête à fouler la pelouse du Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. En Catalogne, le stoppeur formé à La Masia s’est installé à la vitesse de l’éclair dans une équipe en passe d’obtenir des garanties défensives. Alors, simple mirage ou une véritable révélation ?

La roulette qu’est le tirage au sort l’a décidé il y a déjà plus de trois semaines : Paris Saint-Germain et FC Barcelone pourront continuer à tisser leur récente rivalité lors des quarts de finale de cette Ligue des champions 2023-2024. À distance, les deux équipes se sont déjà employées à envoyer tour à tour des messages de leur bonne forme. Ainsi, quand Paris explosait Montpellier (6-2), le Barça s’imposait avec brio sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (3-0). Plutôt partante pour ajouter de l’huile sur le feu, l’émission El Chiringuito s’est distinguée dans la foulée par une intervention de son journaliste Jota Jordi : « Quand Mbappé verra Cubarsí, Fermín et Héctor Fort, il dira : “Je veux partir d’ici.” » Si cette projection semble complètement absurde prise au premier degré, elle met en relief l’actuelle confiance d’un Barça dont le dernier tube à la mode est un gamin de 17 ans.

Lui non plus, on ne lui parle pas d’âge

Au tour précédent, le défenseur central originaire d’Estanyol en Catalogne crevait déjà l’écran dans un huitième de finale retour de C1 à l’enjeu aussi sportif que financier contre Naples (3-1). « Lors du match aller, Xavi avait deux options pour contrôler Victor Osimhen : la jeunesse de Cubarsí ou l’expérience d’Íñigo Martínez , analyse Sergi Solé, rédacteur en chef du quotidien Mundo Deportivo . Il a choisi la deuxième option. Sur l’égalisation de Naples, vous voyez bien comment Martínez est dominé par Osimhen qui fait opposition grâce à son corps. Au match retour, Xavi change sa défense avec Cubarsí en central . » Dans le stade olympique de Montjuïc, le numéro 33 muselle le Ballon d’or africain et réalise une prestation individuelle proche de la perfection : 89,7% de passes réussies (61/68), 100% de duels gagnés (6/6) et 100% de tacles réussis (3/3). Pour sa toute première apparition dans la reine des compétitions européennes, le bizut récupère le trophée d’homme du match et devient le plus jeune défenseur de l’histoire du Barça à disputer une rencontre de Ligue des champions.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com