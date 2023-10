information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 23:11

Avec 72 matchs en un an, le footballeur le plus sollicité du monde joue à Manchester United

Des vacances ? Quelles vacances ?

La FIFPRO vient de publier une étude sur les joueurs les plus sollicités sur l’année écoulée, du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Bruno Fernandes en ressort comme le plus actif au niveau international avec 72 rencontres sur cette période. Rodrygo est deuxième de ce classement avec 70 rencontres. Un gros paquet de joueurs se partage la troisième marche du podium avec 68 matchs : Rodri, Eduardo Camavinga, Lautaro Martinez et Luka Modrić.…

QB pour SOFOOT.com