Avant Nahel, le « Mbappé d’Angoulême » a aussi été tué par la police

Deux semaines avant la mort de Nahel, Alhoussein Camara, 19 ans, avait lui aussi succombé à un tir policier survenu lors d’un contrôle routier. Discret, le jeune Guinéen nourrissait une passion folle pour le football. Proches, entraîneur et coéquipiers dressent le portrait du « Mbappé d’Angoulême ».

C’est l’histoire d’un contrôle routier qui a mal tourné. Bavure policière pour les uns, situation de légitime défense pour les autres. Chacun campe sur ses positions, et la justice devra trancher. C’est un drame, dans tous les cas, parce que toujours est-il qu’un gamin est parti beaucoup trop tôt. C’était en juin dernier. Cette histoire, cependant, n’est pas celle à laquelle tout le monde pense. Il n’y a pas eu de vidéo circulant abondamment sur les réseaux sociaux. Pas d’ouverture du Journal de 20h , pas de gros titres dans la presse nationale, ni de prises de parole des Bleus. Pas d’émeutes ni de chaos, pas de voiture brûlée ni d’école attaquée. Cette histoire, ce n’est pas celle de la mort de Nahel. C’est celle d’Alhoussein, décédé après avoir été touché par un tir policier le 14 juin, sur le chemin du travail. Comme le rappelle Mediapart dans un long article, il se trouvait au volant de son véhicule et aurait commis un « refus d’obtempérer ». Jusque-là, le jeune homme de 19 ans, au train de vie discret, était inconnu des autorités. À vrai dire, son existence reposait sur deux piliers : son boulot et le foot.

« Il est passé de Nesta à Mbappé »

Originaire de Guinée, Alhoussein Camara débarque en France – et plus précisément à Angoulême – en 2018. Il est loin de sa famille, restée au pays. Il est mineur, encore, mais veut tout faire pour s’en sortir. Après avoir décroché son CAP cuisine, le jeune homme gagne sa vie en travaillant dans un Buffalo Grill du coin, puis enchaîne les missions d’intérim dans une base logistique d’Intermarché. Ses valises, il les a posées à Bel-Air, un quartier prioritaire. Plus précisément au foyer de jeunes travailleurs Pierre-Sémard, où il suscite la confiance des autres pensionnaires grâce à sa gentillesse. « Dans notre foyer, c’était un peu chacun pour sa pomme, mais heureusement, j’avais Alhoussein, rejoue Papalaye Samoura, ami dans la vie et coéquipier sur le terrain. C’était comme un grand frère. » Lui aussi partenaire sur le pré, Yadaly Sakho décrit un garçon « modeste, bienveillant, toujours à l’écoute ». De l’avis général, Alhoussein est la discrét

Par Raphaël Brosse et Thomas Morlec pour SOFOOT.com