Avant la CAN, les déboires de la Gambie

Un match amical au Maroc annulé tardivement, un bras de fer entre les internationaux et le gouvernement pour des histoires de primes, et enfin un départ en Côte d’Ivoire retardé après un grave accident technique de l’avion transportant la délégation gambienne. Les derniers jours ont été particulièrement agités chez les Scorpions.

On la tient, notre première affaire de primes liées à la participation d’une sélection nationale à la Coupe d’Afrique des nations. Sympas, les Camerounais, qui furent pendant des années les grands animateurs de cette story devenue rituelle, ont abandonné leur premier rôle à d’autres, depuis que Samuel Eto’o, le président de la fédération (FECAFOOT) a décidé de mettre de l’ordre dans cette question génératrice de conflits. Cette année, ce sont les Gambiens qui ont dégoupillé les premiers.

Mais les Scorpions auraient pu ne jamais profiter des 500 000 euros de prime collective obtenue du gouvernement, après qu’ils ont annulé l’entraînement public prévu le 9 janvier à l’Independance Stadium de Bakau – provoquant la colère des supporters, dont certains ont commis des actes de vandalisme – et menacé de ne pas se rendre en Côte d’Ivoire pour la phase finale de la CAN. Les joueurs souhaitaient que cette somme correspondant à la prime de qualification pour la compétition soit versée dans les plus brefs délais. L’État s’est exécuté sur les hautes instructions d’Adama Barrow, le président de la République, absent ce jour-là du territoire national pour cause de déplacement à l’étranger, et désireux de s’épargner un clash malvenu avec les joueurs juste avant la compétition.…

Propos de Tom Saintfiet recueillis par AB, sauf mentions

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com