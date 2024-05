Avant l'Euro, la fièvre bleue

À l'image de la blessure d'Aurélien Tchouaméni, ou des déboires des joueurs du PSG, les internationaux français n'ont pas la forme, à un mois du Championnat d'Europe des nations.

Aurélien Tchouaméni a vécu une soirée magique mercredi soir. Mené jusqu’à la 88 e , son Real Madrid a tout renversé en trois minutes, grâce à un doublé dément et improbable de Joselu – entré moins de dix minutes plus tôt – qui a qualifié la Casa blanca pour sa sixième finale de Ligue des champions sur les onze dernières éditions. Mais tout ça, le milieu français l’a observé depuis le banc, ayant dû céder sa place à son compatriote Eduardo Camavinga à la 70 e , à cause de ce qui se révèlera être une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche. Cette finale le 1 er juin à Wembley, Tchoutchou pourrait donc la vivre sur la banquette, voire en tribune. Et ce n’est pas tout : si son corps ne s’est pas remis d’ici là, ou si une rechute est intervenue entretemps, l’ancien Bordelais et Monégasque raterait le Championnat d’Europe – qui débute le 14 juin – avec l’équipe de France.

À Paris et au Bayern, ça coince

Pour beaucoup de Bleus, c’est la soupe à la grimace en ce moment, alors que la compétition débute dans un mois. À commencer par les Parisiens, totalement passés à côté de leur demi-finale de C1 contre le Borussia Dortmund, et qui se dirigent vers une fin de saison en roue libre. Bizut des deux derniers rassemblements, Warren Zaïre-Emery a affiché les limites qui le freinent encore pour le très très haut niveau ; chouchou de Didier Deschamps et convaincant lors du dernier rassemblement, mais catastrophique au PSG pour sa première saison, Randal Kolo Muani est très loin du niveau attendu pour une grande compétition ; meilleur passeur de Ligue 1 et nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat, Ousmane Dembélé est pourtant retombé dans ses travers de joueur exaspérant, face à son ancien club ; étouffé par la pression et par son égoïsme, à l’aller comme au retour, Kylian Mbappé est en train de totalement rater sa sortie à Paris.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com