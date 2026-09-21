Avant de payer votre taxe foncière, les vérifications qui s’imposent

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 21/09/2026 à 10:38

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Le montant de votre taxe foncière vous semble élevé ? Quelques vérifications simples permettent de mieux comprendre votre avis avant de passer au paiement.

Recevoir son avis de taxe foncière ne signifie pas qu’il faut immédiatement valider le montant et passer au paiement. Avant l’échéance, quelques contrôles peuvent éviter de régler une somme erronée ou de passer à côté d’un avantage fiscal. En 2026, la base cadastrale des logements a été revalorisée de 0,8 % au niveau national. Mais le montant final dépend aussi des taux votés par les collectivités et, parfois, d’une évolution propre au bien. Une hausse peut donc être normale, sans dispenser de vérifier le détail de l’avis.

Ces informations sur votre bien qui peuvent fausser le montant de la taxe foncière

La première vérification porte sur le bien et sur la personne imposée. La taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire ou l’usufruitier au 1er janvier. En cas de vente en cours d’année, l’administration continue donc de réclamer l’impôt au propriétaire à cette date, même si l’acte prévoit un partage au prorata entre vendeur et acquéreur. Il faut aussi contrôler l’adresse, les références du local et les éventuelles dépendances rattachées au logement : cave, garage ou parking peuvent influer sur l’imposition.

Il faut ensuite s’attarder sur la base imposable. La taxe foncière est calculée à partir de la valeur locative cadastral e, soit le loyer annuel théorique que le bien pourrait produire dans des conditions normales. Pour un logement, cette évaluation tient notamment compte de la surface pondérée, de sa catégorie, de son état, de sa situation et de certains éléments de confort. Une surface inexacte, un garage comptabilisé à tort ou un descriptif devenu obsolète peut donc fausser la facture. Le service « Biens immobiliers » permet de consulter les informations connues de l’administration et de signaler une incohérence.

Les avantages fiscaux qui peuvent alléger le montant à payer

Autre ligne à regarder de près : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM, qui peut figurer sur le même avis. Elle repose sur la valeur locative cadastrale, mais avec un taux spécifique. Il est également utile de comparer l’avis 2026 avec celui de 2025. Cette lecture permet d’identifier si l’écart vient de la base, du taux communal ou intercommunal, d’une taxe additionnelle ou d’un changement affectant le logement, par exemple après des travaux importants. Comparer uniquement le total à payer ne suffit pas toujours à comprendre la hausse.

Avant de payer, vérifiez aussi que les allègements auxquels vous avez droit ont bien été appliqués. Sous conditions de ressources, certains propriétaires de plus de 75 ans ou titulaires de l’AAH peuvent être exonérés sur leur résidence principale. Les bénéficiaires de l’Aspa ou de l’Asi sont également concernés par une exonération. Entre 65 et 75 ans, un dégrèvement de 100 euros peut s’appliquer sous condition de revenu. En métropole, le plafond de revenu fiscal de référence fixé pour 2026 est de 12 793 euros pour une part pour plusieurs de ces dispositifs. La TEOM reste, elle, due.

Des recours possibles lorsque la facture devient trop lourde

Un autre mécanisme mérite d’être vérifié : le plafonnement en fonction des revenus. Lorsque la taxe foncière de la résidence principale dépasse 50 % des revenus retenus par l’administration, un dégrèvement peut être demandé, à condition notamment de ne pas avoir été soumis à l’IFI l’année précédente et de respecter un plafond de ressources. Pour 2026, celui-ci atteint 30 083 euros pour une part en métropole, puis augmente selon le quotient familial. La réclamation peut être adressée via la messagerie sécurisée des impôts jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement. Elle ne suspend toutefois pas automatiquement le paiement.

Une fois l’avis contrôlé, mieux vaut anticiper son impact sur le compte courant. En 2026, la date limite est fixée au 15 octobre pour les moyens de paiement non dématérialisés et au 20 octobre pour le paiement en ligne. Des outils de pilotage budgétaire peuvent alors aider à absorber cette échéance. Chez BoursoBank, Wicount permet de suivre et catégoriser dépenses et revenus , de fixer des objectifs et de paramétrer des alertes. Le compte est sans frais de tenue et les virements instantanés sont gratuits.