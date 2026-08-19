Taxe foncière : ces grandes villes françaises où le taux de cet impôt local atteint des sommets

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/08/2026 à 15:06

En 2024, c'est à Grenoble que le taux cumulé de la taxe foncière était le plus élevé parmi les grandes villes françaises. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Une bonne nouvelle pour les propriétaires ? Après plusieurs années de fortes hausses, les valeurs locatives cadastrales, qui servent de base au calcul de la taxe foncière, ne progresseront que de 0,8 % en 2026, contre 1,7 % en 2025, 3,9 % en 2024 et 7,1 % en 2023. Mais attention, les communes peuvent encore relever leurs propres taux d'imposition et alourdir la facture. Entre 2014 et 2024, la note a ainsi progressé de 37,3 % en moyenne, selon le dernier Observatoire national des taxes foncières publié par l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) en octobre 2025 et relayé par My Sweet Immo .

Ce ralentissement ne gomme pas non plus les écarts entre les villes. Grenoble affichait le taux cumulé le plus élevé en 2024, à 67,92 % hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Angers et Amiens complétaient le podium, avec des taux respectifs de 56,42 % et 56,05 %. Suivaient Orléans (54,63 %), Le Havre (54,47 %), Montpellier (54,26 %), Nîmes (54,01 %), Nantes (53,36 %) et Caen (52,65 %). Au total, treize grandes villes dépassaient les 50 % en 2024.

Ne pas confondre taux d'imposition et facture finale

Attention toutefois à ne pas confondre taux d'imposition élevé et montant à payer. Un bien situé dans une ville au taux modéré peut générer une facture plus élevée si sa base cadastrale l'est aussi. C'est le cas à Boulogne-Billancourt, où le taux cumulé n'atteignait que 15,78 % en 2024, contre 67,92 % à Grenoble, mais où les valeurs locatives cadastrales sont nettement supérieures. A l'arrivée, pour un bien identique, la taxe foncière est plus élevée à Boulogne-Billancourt.

Les premiers avis de taxe foncière 2026 seront mis en ligne à partir du 27 août pour les propriétaires non mensualisés et du 19 septembre pour les contribuables mensualisés. La date limite de paiement est fixée au 20 octobre pour les paiements en ligne et au 15 octobre pour les autres moyens de paiement.