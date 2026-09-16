Impôts : prélèvement fin septembre, taxe foncière en octobre… Les échéances à ne pas manquer

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/09/2026 à 15:15

L'impôt sur le revenu a rapporté 94,9 milliards d'euros à l'État en 2025. Illustration. (Stevepb / Pixabay)

Vendredi 25 septembre 2026, des millions de contribuables verront leur impôt sur le revenu non prélevé à la source débité de leur compte, rappelle Ouest-France . En 2025, plus de 13 millions de ménages devaient encore régler un montant moyen de plus de 1.900 euros en septembre. Si le solde à régler est inférieur à 300 euros, il sera prélevé en une seule fois ce jour-là. Au-delà, la somme due est divisée en quatre, avec un prélèvement le 25 de chaque mois, de septembre à décembre.

Une déclaration encore modifiable

Cet été, 12,6 millions de foyers ont également bénéficié d'un remboursement de l'administration fiscale, d'un montant moyen de 1.057 euros. Environ 18 millions de foyers, sur un total de plus de 40 millions, ne sont concernés ni par un remboursement ni par un solde à verser. L'impôt sur le revenu a rapporté 94,9 milliards d'euros à l'État en 2025, contre 88 milliards un an plus tôt, ce qui le place au deuxième rang des recettes collectées par l'État, derrière la TVA.

Les contribuables peuvent encore corriger leur déclaration déposée au printemps. Pour réduire leur note fiscale, ils peuvent notamment ajouter des dons, des versements sur un plan d'épargne retraite (PER) ou une pension alimentaire. Ils peuvent aussi déclarer des revenus qu'ils n'avaient pas renseignés jusque-là. Pour cela, il suffit de se rendre dans la rubrique « Corriger en ligne la déclaration de revenus » sur le site des impôts. Cette démarche donnera lieu à l'émission d'un nouvel avis d'imposition.

Taxe foncière : une échéance le 15 ou 20 octobre

Du côté de la taxe foncière, les propriétaires ont commencé à recevoir leur avis 2026 depuis fin août. Ceux qui ont opté pour la mensualisation pourront le consulter à partir du 19 septembre. La date limite de paiement varie selon le mode de règlement choisi : le 20 octobre à minuit pour un paiement en ligne, contre le 15 octobre à minuit pour les autres moyens de paiement. Le montant moyen de la taxe s'élevait à 1.117 euros en 2025. Elle concerne 31 millions de propriétaires. Sur près de 35.000 communes françaises, 75,5 % n'ont pas modifié leur taux cette année.