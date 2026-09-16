Taxe foncière : faut-il redouter des augmentations en 2026 et en 2027 ?

Encore une hausse en vue pour la taxe foncière en 2027 ( Crédits photo: © MIKE FOUQUE - stock.adobe.com)

Bonne nouvelle : en 2026, la hausse de la taxe foncière au niveau national est modérée. Mais les choses s'annoncent différentes pour l'année 2027. Découvrez ce à quoi les propriétaires doivent s'attendre.

Chaque année, le montant de la taxe foncière payée par les propriétaires de biens immobiliers est amené à évoluer. Dans la plupart des cas, la tendance est à la hausse, et les années 2026 et 2027 ne devraient pas faire exception. En 2026, la base de calcul de la taxe foncière va ainsi progresser de 0,8 % au niveau national. En 2027, cette augmentation pourrait être nettement plus élevée. Le point sur les chiffres connus et les projections possibles sur la base des calculs de l'Insee.

Une revalorisation des valeurs locatives cadastrales de 0,8 % en 2026

Depuis le 27 août dernier, les personnes qui ne sont pas mensualisées peuvent consulter leur avis de taxe foncière sur internet. Pour les propriétaires de biens immobiliers ayant opté pour la mensualisation de cet impôt local, ce document sera consultable en ligne très prochainement, à partir du 19 septembre, comme indiqué par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Sans surprise, le montant affiché sur l'avis de taxe foncière 2026 des propriétaires est à la hausse, à de rares exceptions près.

En effet, le montant de la taxe foncière évolue chaque année en fonction des hausses et des baisses de taux décidées par les communes et les intercommunalités, mais également en tenant compte de la revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales sur le plan national. Des valeurs qui servent de base de calcul de cet impôt local et qui sont en augmentation cette année. En 2026, cette revalorisation annuelle est néanmoins modérée : +0,8 %.

Du côté des communes, la tendance est au statu quo. Sur les 34 841 communes recensées en France, 85,8 %, soit 29 893 communes, conservent le même taux entre 2025 et 2026. Pour 13,6 % des villes (4 731 communes), il faut cependant prévoir une hausse de taux qui s'ajoute à la revalorisation de la base de calcul au niveau national. Seules 217 communes, soit 0,6 % du total, ont décidé de faire baisser le taux appliqué selon la Direction générale des finances publiques.

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Vers une augmentation de la taxe foncière de 3 % au niveau national en 2027 ?

L'augmentation de la base de calcul de la taxe foncière au niveau national est calculée chaque année en tenant compte de l'évolution de l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Un indicateur proche du niveau d'inflation classique mais dont la méthode de calcul est harmonisée avec celle des autres pays européens. Plus précisément, est retenu l'IPCH du mois de novembre de l'année précédente soit, par exemple, le mois de novembre 2025 pour le calcul de la hausse de 2026.

Or, selon les projections de l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee), l'IPCH pourrait atteindre près de 3 % en novembre 2026, mois qui servira de base de calcul pour la revalorisation de la taxe foncière au niveau national en 2027. Plus précisément, toujours selon l'Insee, la hausse de l'Indice des prix à la consommation harmonisé pourrait être de 2,9 % en novembre prochain.

La revalorisation de la taxe foncière au niveau national pourrait donc atteindre quasiment 3 % en 2027, soit un niveau nettement plus élevé que celui atteint en 2026. Cette augmentation serait néanmoins plus faible que celle observée pendant la période s'étendant de 2022 à 2024. En effet, la revalorisation de la taxe foncière avait alors atteint les 3,4 % en 2022, les 7,1 % en 2023 et les 3,9 % en 2024.