Avant d’affronter le PSG, la Real Sociedad s’incline en Liga

Un boulevard pour Paris ?

Si le match du PSG face à Lille ce samedi soir au Parc des Princes sera particulièrement scruté, à quatre jours d’affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Basques ont craqué avant de se dresser face aux Parisiens. Opposés à Osasuna pour le compte de la 24 e journée de Liga, les hommes d’Imanol Alguacil ont été surpris, à la maison, par le but d’Ante Budimir. La réalisation du Croate en début de second acte a permis au club de Pampelune d’enchaîner un deuxième succès consécutif (0-1) et de rester bien au chaud dans le ventre mou. De son côté, la Real Sociedad poursuit sa mauvaise série puisqu’elle n’a plus gagné depuis trois matchs en championnat et n’a pas inscrit le moindre but durant cette disette.…

LT pour SOFOOT.com