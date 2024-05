Auxerre, l’Yonne rugissante

Dans le flou après sa descente en Ligue 2 au printemps 2023, l’AJ Auxerre n’aura finalement eu aucun mal à retrouver la Ligue 1 un an plus tard. Retour sur un parcours maîtrisé.

Neuvième. Voici le pire classement occupé par l’AJ Auxerre cette saison en Ligue 2. Nous étions alors le 26 août 2023, au soir de la 4 e journée, et l’AJA clôturait son entame de campagne avec cinq points seulement. Depuis, les Auxerrois ont enchaîné sans jamais lever le pied, pour s’accrocher au podium dès la 8 e journée et ne plus le lâcher. Un peu moins de neuf mois plus tard, le club est promu en Ligue 1 sans vraiment trembler – avec un titre de champion à la clé – et en ayant déjoué la morosité ambiante.

Un championnat largement dominé

Il faut dire qu’au printemps dernier, le climat ne prêtait pas vraiment à la sérénité. Lessivés par une vaine lutte pour le maintien dans l’élite, les supporters icaunais ont un temps craint le départ de James Zhou, leur propriétaire chinois. Une option finalement balayée par l’industriel lui-même, dans L’Yonne républicaine : « La relégation ne va pas influencer ma décision de rester ici. On a un projet sur trois ou cinq ans, je l’ai déjà dit plusieurs fois. » Repartie dans l’antichambre, l’AJA a ainsi décidé de s’appuyer sur son trio de base pour digérer la désillusion : James Zhou aux affaires, Baptiste Malherbe à la présidence, et Christophe Pélissier au sportif. Une stratégie simple, qui n’aura mis que quelques semaines à se mettre en route, au bénéfice des joueurs.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com