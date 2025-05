Aux ateliers Saint-James, le flou sur les droits de douane américains entretient l'expectative

Une affiche publicitaire derrière un drapeau américain à côté de l'usine Saint-James, dans la Manche, le 22 mai 2025 ( AFP / Damien MEYER )

"On a besoin d'avoir des règles". Au siège de Saint-James (Manche), la direction de la marque qui confectionne et exporte la célèbre marinière souhaite plus de stabilité, en pleines discussions commerciales entre l'UE et les Etats-Unis sur les droits de douane.

Non loin du Mont-Saint-Michel, les ouvrières textiles dans les ateliers Saint-James (qu'il convient de prononcer "Saint-Geamme") produisent pulls, cabans et marinières, pour une marque dont le chiffre d'affaires avoisine les 80 millions d'euros dont 40% à l'export pour un tiers en Amérique du Nord.

Naturellement dans cette entreprise de taille intermédiaire (ETI) de 400 salariés, dont 300 sur le site normand, on suit de très près les annonces de l'administration américaine sur les droits de douane.

La marinière en coton, affichée au prix de 95 euros en France, est "vendue actuellement (aux USA, ndlr) 140 dollars. Avec des droits de douane quand même à 16,5%, elle passerait à 155 dollars", explique Luc Lesénécal, président de Saint-James qui revient d'un déplacement à New York consacré à l'ouverture d'un magasin éphémère.

Luc Lesénécal, président de Saint-James, dans l'usine de la marque à Saint-James, dans la Manche, le 22 mai 2025 ( AFP / Damien MEYER )

"Ca fait quand même une hausse significative d'autant plus que ces deux dernières années il y a eu beaucoup d'augmentation de prix suite à l'augmentation des matières premières, du coton, du coût salarial, de l'énergie...", égrène M. Lesénécal.

Quand on exporte, "on a l'habitude de gérer les taux de change, les fluctuations de matières premières, de l'énergie... Là, les changements de taux de douane, qui sont parfois rétroactifs, c'est plus compliqué de se projeter!", relève le président de la marque fondée en 1889.

Lundi, Emmanuel Macron s'est dit "confiant" au sujet des discussions commerciales entre l'UE et les Etats-Unis, après que Donald Trump a annoncé la prolongation jusqu'au 9 juillet de la pause dans les droits de douane visant l'UE. Vendredi, le président américain avait menacé d'imposer des taxes douanières de 50% sur les importations en provenance des Vingt-Sept dès le 1er juin.

Dans cette période agitée, Manuela Horeau, directrice commerciale grand export des Tricots Saint-James, évoque, elle, la "question du timing" dans un secteur textile où l'on travaille six mois en avance sur la saison ( AFP / Damien MEYER )

Dans cette période agitée, Manuela Horeau, directrice commerciale grand export des Tricots Saint-James, évoque, elle, la "question du timing" dans un secteur textile où l'on travaille six mois en avance sur la saison.

"Est-ce qu'on répercute la hausse complètement ou pas, immédiatement ou pas ? Ça a des impacts assez significatifs. Et que vont faire les autres marques ?", s'interroge-t-elle.

- Brad Pitt et George Clooney -

Alors que Saint-James est présent depuis plus de 20 ans aux Etats-unis dans 150 boutiques, M. Lesénécal ne fait pas preuve de "pessimisme", convaincu que les vêtements de sa marque incarnent "l'art de vivre à la française" avec un savoir-faire spécifique qu'apprécient les Américains.

Dans le grand atelier, les ouvrières textiles s'activent sous le regard de... Brad Pitt et de George Clooney. Une grande affiche en noir et blanc avec les deux vedettes américaines vêtues en Saint-James sur un side-car les contemple.

Des employées dans l'atelier de l'usine Saint-James, dans la Manche, le 22 mai 2025 ( AFP / Damien MEYER )

Des petites mains, essentiellement féminines, s'activent pour fabriquer notamment le pull matelot qui nécessite 18 étapes de confection, 23 km de fil de laine et pas moins de quinze jours entre le tricotage et les finitions.

Viviane Rête, responsable de la salle de raccoutrage, où les couturières veillent à éliminer les imperfections, insiste sur l'aspect artisanal de la production. "On travaille avec nos mains: les machines ne peuvent pas le faire, on travaille juste avec une aiguille à tricoter et puis nos yeux".

Preuve du lien historique entre Saint-James et les Etats-unis, la Bannière étoilée flotte à proximité de l'entrée du siège. Ici, une stèle rappelle que le 2 août 1944 les autorités militaires américaines établirent une base avancée et que 4.410 GI's reposent au cimetière américain de la petite ville normande.