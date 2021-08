Automobiles électriques : où en sont les grands constructeurs mondiaux ?

En promettant de supprimer les moteurs à combustion de leur gamme d'ici 2030, ou de réduire progressivement leur part dans leur production, de nombreux constructeurs automobiles se sont engagés radicalement dans le virage électrique. Voici leurs calendriers.

Emmanuel Macron, en visite dans une usine Renault (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Daimler

Le groupe allemand va investir 40 milliards d'euros dans l'électrification de sa production au cours de la décennie. Dès 2025, Mercedes ne lancera plus que des "architectures", la base technique d'un véhicule qui accueille moteur, roues et châssis, 100% électriques.

De plus, Daimler compte ouvrir dans le monde huit usines de cellules de batteries, la composante clé des modèles électriques.

Stellantis

Le groupe qui rassemble depuis janvier PSA (Peugeot-Citroën-Opel) et FCA (Fiat-Chrysler) a abandonné le développement de moteurs à combustion et compte investir 30 milliards d'euros dans l'électrification de ses gammes d'ici 2025 et dans les logiciels.

Les marques DS et Lancia deviendront 100% électriques à partir de 2024 et 2026, respectivement. Alfa Romeo sera 100% électrique en Europe et en Amérique du Nord d'ici 2027, Opel en Europe d'ici 2028.

Fiat le deviendra aussi "dès que le prix des voitures électriques approchera celui des thermiques", soit entre 2025 et 2030.

Aux Etats-Unis, la marque sportive Dodge promet une "muscle car" (une sportive surpuissante) électrique pour 2024.

Volkswagen

Le géant allemand vise le leadership mondial dans les voitures électriques. Lancée fin 2020, sa compacte ID.3 se bat déjà avec Tesla pour dominer le marché électrique européen.

Volkswagen compte vendre 50% de véhicules électriques d'ici 2030 et "presque 100%" en 2040 sur ses principaux marchés.

Il investira 73 milliards d'euros en cinq ans dans son virage électrique. A l'image de Tesla, le groupe compte installer un large réseau de bornes de recharge rapide à travers le monde.

Sa marque de luxe Audi sera 100% à batterie en 2033. Lamborghini, qui appartient aussi au géant allemand, compte électrifier en hybrides l'ensemble de sa gamme de sportives d'ici fin 2024 et proposer une sportive 100% électrique autour de 2027.

Volvo

Filiale du groupe chinois Geely, la marque prévoit de retirer de son catalogue d'ici 2030 tous ses modèles à combustion, y compris les hybrides, c'est à dire à la même date que Bentley, ou Ford pour l'Europe.

Jaguar Land Rover

Pour réimaginer sa gamme, la filiale du groupe indien Tata va investir 2,5 milliards de livres (2,8 milliards d'euros) par an, en grande partie dans l'électrique. Les sportives de Jaguar seront 100% électriques à partir de 2025.

Renault

Pionnier de l'électrique avec la Zoé, le groupe compte afficher "le mix le plus vert du marché européen en 2025", avec plus de 65% de véhicules électrifiés. Il va lancer 10 nouveaux véhicules à batterie électrique d'ici 2025, dont une version moderne et "accessible" de l'emblématique Renault 5, fabriquée en France.

BMW

Sur les dix années à venir, le constructeur allemand veut vendre dix millions de modèles 100% électriques, contre plus de 4 millions annoncés précédemment.

Autre pionnier des voitures à batteries avec l'i3, la marque haut de gamme a depuis pris du retard, notamment par rapport à son concurrent américain Tesla.

Sa filiale Mini tournera complètement le dos aux moteurs à combustion dans dix ans.

GM

L'américain General Motors a l'intention de ne plus construire d'ici 2035 de voitures à émissions polluantes, même s'il ne s'est pas ouvertement engagé à n'offrir que des véhicules électriques en 2035.

Toyota

Le pionnier des voitures hybrides, qui ne croyait pas aux voitures à batterie, va finalement lancer sept modèles 100% électriques d'ici 2025.

Le n°1 mondial de l'automobile prévoit de réaliser en Europe 10% de ses ventes en électrique et hydrogène d'ici là, aux côtés de 70% d'hybrides, 10% d'hybrides rechargeables et 10% de voitures à essence.

Hyundai-Kia

Le coréen Hyundai prévoit de présenter 23 modèles de véhicules électriques d'ici 2025 et d'en distribuer plus d'un million d'unités. Kia va présenter de son côté sept modèles électriques d'ici 2026, qui devraient atteindre 20% de ses ventes mondiales .