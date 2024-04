Automobile: l'usine espagnole du chinois Chery emploiera 1.250 personnes

Le constructeur automobile chinois Chery et son partenaire espagnol Ebro-EV Motors ont annoncé vendredi prévoir de créer à terme 1.250 emplois et de produire 150.000 véhicules, principalement électriques, dans leur usine de Barcelone.

( AFP / JOSEP LAGO )

Les véhicules de Chery et Ebro-EV Motors, produits dans le cadre d'une coentreprise détenue majoritairement par le groupe espagnol, seront assemblés sur un ancien site Nissan fermé en décembre 2021, où travaillaient près de 3.000 personnes.

Cette coentreprise recrutera "150 salariés dans les prochains mois" et disposera à terme de "1.250 postes de travail", ont précisé dans un communiqué les deux partenaires, qui ont officialisé vendredi leur accord dans l'usine en présence du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et du vice-président exécutif de Chery, Guibing Zhang.

Chery et Ebro, entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de pick-up électriques fondée sur les cendres d'une ancienne marque de camions et d’utilitaires disparue en 1987, avaient annoncé mardi leur accord, fruit de longues négociations entre les autorités espagnoles et le constructeur chinois.

Ce projet "va se traduire par la création de richesses et surtout, par la création et le maintien de l'emploi", s'est félicité, dans un discours, Pedro Sánchez, voyant dans l'annonce de Chery et d'Ebro "un symbole du processus de réindustrialisation" à l'oeuvre "dans l'ensemble de l'Espagne".

Dans leur communiqué, Chery et Ebro disent parier sur une production de "50.000 véhicules" en 2027 et "d'approximativement 150.000 véhicules l'horizon 2029", un chiffre qui pourrait continuer à augmenter après cette date.

Chery, connu pour ses voitures bon marché, est la deuxième marque chinoise à annoncer une implantation en Europe, après le géant BYD, qui a officialisé en février la construction de sa première usine européenne en Hongrie. Cette dernière ne sera cependant opérationnelle que dans trois ans.

Fondé en 1997, ce groupe public basé à Wuhu, dans l'est de la Chine, a vendu 1,88 million de véhicules en 2023, dont 937.000 à l'étranger. Il se présente comme le principal exportateur chinois de véhicules dans le monde.

La décision de Chery survient dans un contexte de tensions entre Pékin et Bruxelles, qui a ouvert une enquête début avril sur les subventions publiques accordées par les autorités chinoises aux automobiles électriques, accusées de fausser la concurrence.