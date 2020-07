Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auto: Le Maire n'exclut pas de prolonger la prime à la conversion Reuters • 02/07/2020 à 16:04









AUTO: LE MAIRE N'EXCLUT PAS DE PROLONGER LA PRIME À LA CONVERSION PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, n'a pas exclu jeudi une prolongation après l'été de la prime à la conversion octroyée pour l'achat d'une voiture neuve en échange de la mise au rebut d'un véhicule ancien, un des volets du plan de soutien à l'automobile annoncé fin mai face à l'épidémie de coronavirus. "Nous verrons quelles décisions nous prendrons. Nous verrons s'il y a lieu ou non de prolonger le dispositif, pour le moment nous restons sur 200.000", a dit le ministre lors d'une téléconférence de presse organisée à l'issue de la première réunion du comité d'orientation pour la recherche automobile et la mobilité (Coram). Bruno Le Maire a ajouté que 100.000 primes à la conversion avaient été utilisées depuis début juin, et que le volume de 200.000 primes prévu dans le cadre du plan devrait être épuisé d'ici la fin de l'été. Dans le cadre du Coram, 150 millions d'euros de fonds publics sont mobilisés cette année pour 27 projets de Recherche & développement. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.