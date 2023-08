information fournie par So Foot • 21/08/2023 à 17:00

Australie : la mécanique des cœurs

Au crépuscule de cette Coupe du monde, l’Australie repart avec la médaille en chocolat mais a gagné l’amour inconditionnel de toute une nation. Dans un pays qui ne jure que par le rugby et le football australien, le parcours des Matildas risque bien de faire rentrer le soccer australien dans une nouvelle ère.

Des enfants avec des étoiles dans les yeux, des adultes qui chantent en tribunes ou dans les rues à l’unisson. Des scènes de liesse observables dans l’immensité de l’île australienne, de Brisbane à Adélaïde, en passant par Sydney sur terre comme dans les airs. L’entièreté du pays semblait avoir les yeux rivés sur la séance de tirs au but entre la France et l’Australie. Lorsque Cortnee Vine, l’une des seules joueuses de l’effectif qui évolue encore dans le championnat local au Sydney FC, a inscrit le penalty décisif, les scènes de liesse étaient légion jusque dans les stades de footy, l’un des sports les plus populaires du pays. Aucun doute l’ambiance autour du football féminin a changé durant ce mois de compétition.

