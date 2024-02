Aurélien Tchouaméni évoque le cas Mbappé

Viendra, viendra pas ? C’est pas Tchouaméni qui le dira !

Opposé ce mercredi soir à la Real Sociedad, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a réussi à faire l’actualité en Allemagne mardi soir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Real Madrid jouait son match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Leipzig, et que, comme à presque chacune des apparitions devant les médias d’un joueur ou entraîneur du Real, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur la probable arrivée de son coéquipier en équipe de France à Madrid. Rieur au micro de Canal+, l’ancien Monégasque n’a lâché aucune info mercato, même lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant parisien l’avait inclus dans une quelconque confidence : « Qui ? À moi personnellement ? Bah non ! Et puis même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit » , a-t-il rigolé.…

JF pour SOFOOT.com