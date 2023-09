information fournie par So Foot • 16/09/2023 à 18:30

Aulas se réjouit de l’arrivée de Fabio Grosso sur le banc de l’OL

Enfin, l’ancien patron est content !

L’Olympique lyonnais a officialisé ce samedi l’arrivée de Fabio Grosso sur son banc, en remplacement de Laurent Blanc. Un choix de faire revenir celui qui a porté la tunique rhodanienne pendant deux saisons qui a plu à Jean-Michel Aulas, comme il l’a fait savoir sur X. « C’est une belle surprise de te retrouver Fabio à la tête de notre OL… Tu n’as pas changé, élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de l’OL de 2007 à 2009 », a écrit l’ancien président, pas avare de critiques sur la gestion de son successeur John Textor ces dernières semaines.…

TB pour SOFOOT.com