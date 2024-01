Aulas : « Notre réflexion était de donner satisfaction à Hervé Renard »

Changement de position.

La requête de la Côte d’Ivoire d’aller débaucher Hervé Renard pour la fin de la CAN en a surpris plus d’un, questionnant même les réelles intentions du sélectionneur français sur ses fonctions avec les Bleues. Pourtant, la 3F semblait prête à faire plaisir à son technicien, selon les propos de Jean-Michel Aulas, révélé ce vendredi soir dans les colonnes de L’Équipe , laissant toute possibilité ouverte. « Il y a eu un échange entre Philippe Diallo, moi-même et bien sûr Hervé Renard. Avec Philippe, on a décidé d’interroger les joueuses de l’équipe de France pour savoir si cela pouvait être de nature à les faire douter, à les gêner. Ce n’était pas le cas » , explique d’abord l’ancien président de l’OL. …

