Aulas : « Il n’y a plus de litiges avec Textor, je vais mieux parce que l’OL va mieux »

Tout est rentré dans l’ordre dans la capitale des Gaules.

Dans les colonnes de L’Équipe , Jean-Michel Aulas est revenu sur l’évolution de sa relation avec John Textor depuis l’abandon de sa plainte contre le dirigeant américain. L’union sacrée a été décrétée selon l’ancien boss de l’OL : « La relation est complètement apaisée. J’ai assez dit qu’elle ne l’était pas, à une époque, pour qu’on me croie quand je dis qu’elle l’est. J’ai fait le deuil de l’opérationnel OL, je vais mieux parce que l’OL va mieux, et côté féminin, je pense que tout est bien lancé, même si certains aspects de la délocalisation me soucient un peu » , a livré Aulas, lequel a reçu des mains du nouvel actionnaire et de Laurent Prud’homme, le directeur général du club, un maillot signé par tous les joueurs le soir de la qualification en finale de la Coupe de France.…

AL pour SOFOOT.com