Aulas, Blanc, Barcola… Les Bad Gones allument tout le monde

Bad Gones, what you gonna do ?

Au lendemain de la prise de parole du Kop Nord du Groupama Stadium, les Bad Gones ont prolongé le remontage de bretelles par un communiqué, publié lundi soir, et qui n’épargne personne dans le microcosme lyonnais. Alors que l’OL est bon dernier de Ligue 1 après quatre journées, les BG87 pointent du doigt la « vulgaire telenovela » proposée par John Textor et Jean-Michel Aulas en coulisses : « Nos dirigeants d’hier et d’aujourd’hui règlent leurs comptes en jouant à celui qui pisse le plus loin » . Laurent Blanc n’échappe pas aux critiques non plus, notamment à cause de son manque d’investissement supposé et de ses prises de paroles récentes.…

AH pour SOFOOT.com