Augmentation des vaccins Pfizer et Moderna : les futurs sérums sont "adaptés aux variants" et donc "plus chers", explique Clément Beaune

Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune, en juin 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

A l'avenir, les vaccins Pfizer et Moderna contre le Covid-19 vont coûter plus cher à l'Europe , a révélé dimanche 1er août le quotidien britannique Financial Times , précisant que le Pfizer allait passer de 15,50 euros à 19,50 euros et le Moderna de 19 euros à 21,50 euros. Si le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune n'a pas confirmé ces prix, il a néanmoins reconnu une hausse à venir, hausse qui se justifie selon lui par une adaptation de ces sérums aux variants.

"Les doses de vaccins que l'Union européenne est en train de négocier avec Pfizer et d'autres laboratoires ne sont pas les mêmes que ceux de la première génération de vaccin. On les adapte, c'est demandé dans les contrats qui sont en cours de négociation, aux variants", a-t-il expliqué lundi 2 août sur Radio France Internationale (RFI).

Production sur le sol européen et calendrier de livraison

"On demande aussi que l'essentiel de la production, près de 300 composants des vaccins, soit produit sur le territoire européen", a poursuivi le secrétaire d'Etat, qui a également indiqué que les contrats allaient intégrer des calendriers de livraison "plus précis", avec des "pénalités financières à la clé si un calendrier de livraison n'est pas respecté".

"Il faut regarder tout cela de manière rationnelle, ne pas se faire avoir évidemment mais avoir des contrats plus exigeants", a ajouté Clément Beaune qui estime qu'"avec des produits adaptés aux variants, probablement oui, pas seulement pour l'Union européenne, mais pour tous les acheteurs, ce sera un peu plus cher". "Il ne s'agit pas de faire des économies sur l'achat de vaccin mais de payer les choses au juste prix", a-t-il souligné.

Cette hausse intervient alors que l'inquiétude sur la flambée du variant Delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant.