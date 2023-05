Audiodescription : renouer avec un football perdu de vue

Dans leur course à la montée en Ligue 1 avec Bordeaux, les Messins peuvent compter sur le soutien de 25 déficients visuels bénéficiaires de l’audiodescription à domicile depuis janvier. Un dispositif inclusif impulsé par une association locale et plus qu’accompagné par le club. Immersion sonore.

« Quel geste de Mikautadze qui dribble au milieu du terrain, en zone B. Il accélère le long de la ligne de touche à l’opposé de nous. Il se rapproche de la surface de réparation au pied de la tribune Est. Il centre au sol pour Jallow. Il est seul ! But ! » C’est par ces mots que l’ouverture du score messine contre Grenoble a été racontée par un trio de commentateurs à 25 déficients visuels, adultes et enfants, bénéficiaires de l’audiodescription à Saint-Symphorien, samedi dernier. Un phrasé spécifique, plus détaillé et situé dans l’espace qu’un commentaire radio. « Les actions restent la base, mais on ne s’attarde pas sur la tactique ou les passes ratées , précise Arno Medon, un des préposés au micro formé pour l’occasion et étudiant en information-communication à l’université, celle juste derrière le stade. On s’axe surtout sur les détails, l’ambiance et les à-côtés. » Jusqu’à parler du fameux calepin de László Bölöni à un arrêt de jeu, du flocage arc-en-ciel en ce week-end dédié à la lutte contre l’homophobie ou des animations de la Horda Frénétik. À trois pour être exhaustif au possible, ils sont les yeux de ces spectateurs depuis janvier.

Avant, ma famille me commentait les actions, mais avec le bruit, je n’entendais pas tout, et eux perdaient le terrain de vue à chaque fois en se penchant vers mon oreille. Donc, je préférais la radio. Aujourd’hui, je revis les matchs.…

Tous propos recueillis par AP

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com