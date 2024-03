Aubameyang prolonge la série de l’OM, contre Nantes

Bougé par le FCN, l'OM a pu compter sur un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang pour signer son cinquième succès en cinq matchs sous l'ère Jean-Louis Gasset (2-0).

Olympique de Marseille 2-0 FC Nantes

Buts : Aubameyang (17 e & 79 e ) pour l’OM

Cette fois, il n’y a pas eu les quatre buts auxquels nous nous étions habitués. Pas non plus d’ouverture du score concédée, puis de renversement du scénario tout en contrôle, comme cette équipe aime désormais le faire. Non, ce dimanche contre Nantes, l’OM de Jean-Louis Gasset a offert autre chose, en souffrant pendant une demi-heure et en enflammant moins la partie qu’à l’accoutumée. Pourtant, le résultat est toujours le même : Pierre-Emerick Aubameyang marque, Marseille s’impose (2-0) , et son nouveau coach sourit sous la visière de sa casquette. Grâce au doublé de l’irrésistible Gabonais (buteur sur les cinq derniers matchs, avec un total de huit pions sur cette période), l’Olympique remporte sa cinquième victoire en autant de rencontres disputées depuis l’arrivée de JLG. La sixième place, occupée par Nice, n’est plus qu’à un point. Nantes, de son côté, chute à la place de barragiste.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com