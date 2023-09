Aubameyang, leader dans la tempête

Placé en pointe d’un nouveau système concocté par l’intérimaire Pancho Abardonado, Pierre-Emerick Aubameyang a délivré sa meilleure prestation depuis son arrivée à l’OM ce jeudi soir face à l'Ajax (3-3). Dans un contexte moribond en interne, le Gabonais endosse volontiers le costume de cadre, déjà.

La semaine est loin d’être terminée, et pourtant, à Marseille, tout le monde a la sensation d’avoir perdu des années d’espérance de vie en l’espace de quelques jours. Le contexte au club est délétère, la rupture entre la direction – qui s’est mise en retrait – et une partie des ultras est consommée, et au beau milieu de ce bordel, les joueurs. Ceux-ci ont, semble-t-il, fait comme si de rien n’était, ces dernières heures à Amsterdam, où ils ont dû jouer un match de coupe d’Europe, malgré tout, alors que les bisbilles internes paraissent bien plus grandes et plus importantes que le ballon. Dans la fournaise de la Johan Cruyff Arena ce jeudi soir, les Marseillais ont ainsi rendu fiers les quelque 2500 supporters présents sur place, et les millions derrière leurs écrans, dans une nuit de folie vécue jusqu’au bout (3-3). Surtout, ils pourront remercier Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de son deuxième doublé sous la tunique phocéenne, en véritable guide vers un match nul valant déjà beaucoup.

Un cadre qui recadre

La veille, c’était déjà le Gabonais qui avait été envoyé devant la presse pour répondre aux sollicitations médiatiques obligatoires. Il s’en serait bien passé, mais Aubameyang a plutôt bien manié la langue de bois, alors qu’il a dû répondre presque uniquement à des questions sur le contexte en interne. « C’est une sacrée tourmente, avait-il concédé d’abord, avant de redresser la tête. On veut vraiment être focus sur le terrain et le football. On reste sur deux résultats qui nous restent en travers de la gorge et on veut redresser la barre. Il va falloir être prêt pour cet événement. […] Ce qu’on a à se dire entre nous, doit rester entre nous. Tout ce qui est dit entre nous et les dirigeants doit rester une discrétion, ça nous regarde nous. » …

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com