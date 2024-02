information fournie par So Foot • 15/02/2024 à 23:10

Aubameyang : « Il faut se bouger le cul »

Il a dit les termes.

Après un match nul frustrant 2-2 face au Shakhtar Donetsk jeudi en match de barrages aller de Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang a fait sans langue de bois en zone mixte pour qualifier la situation de l’Olympique de Marseille, remonté par deux fois après avoir ouvert le score : « C’est comme un virus. Pour l’enlever, il faut une prise de conscience. Se rendre compte que ce qu’on fait ce n’est pas assez, et excusez-moi, mais il faut se bouger le cul. Oui, on est train de pourrir notre saison, on est conscients qu’on peut faire dix fois mieux. » …

AEC, au Volksparkstadion pour SOFOOT.com