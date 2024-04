Aubameyang : « Ça n’est pas le même OM en Coupe d’Europe »

Le parfum européen, ça vous change une équipe.

C’est en tout cas le discours tenu par Pierre-Emerick Aubameyang, à la veille du quart de finale aller de Ligue Europa de l’OM sur la pelouse de Benfica : « Toute cette saison, la Coupe d’Europe a su nous redonner le souffle juste. Espérons que ça sera encore le cas cette fois » , a déclaré l’attaquant gabonais. « C’est un peu le rayon de soleil de la saison et c’est pour ça qu’il faut s’y accrocher. Ça n’est pas le même OM en Coupe d’Europe. Pourquoi, je ne sais pas. Mais si on fait un bon résultat ici, on sait que chez nous, on est capables de tout. » …

AHD pour SOFOOT.com