Aubameyang : « C’est un contexte assez particulier »

Aubam n’est plus masqué.

En crise depuis le début de la semaine, l’Olympique de Marseille doit pourtant préparer son premier match de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi. Présent en conférence de presse ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur les turbulences qui agitent l’OM : « C’est une sacrée tourmente. Nous on pense au match, c’est le plus important, on doit être focus là-dessus. On attend de nous des résultats sur le terrain. C’est un contexte assez particulier mais la priorité est de se concentrer sur le match de demain. Ce n’est pas facile, on est humains et on pense aussi à ça. » …

