Au terme d’une séance de tirs au but, l’Afrique du Sud prend la 3e place de la CAN

Le match pour la troisième place de la CAN aura été indécis jusqu'au bout. Après avoir été éliminées par le Nigéria et la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la République démocratique du Congo s’affrontaient pour ce titre honorifique. Dans un match fermé, les deux équipes ont dû passer par une séance de tirs au but pour se départager, après un score nul et vierge au bout de 90 minutes. Les Sud-africains démarrent la séance et Teboho Mokoena manque son tir au but. Congolais et Sud-africains vont ensuite tous transformer leur tentative jusqu’au cinquième tireur de la RDC. Le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, rate son tir au but alors qu’il avait la victoire au bout du pied. Il faut aller jusqu'au septième tireur congolais pour voir un nouveau tir raté. Ronwen Williams arrête la tentative de Meschack Elia et les Bafana Bafana terminent troisième de cette CAN (0-0, 6-5 tab).

