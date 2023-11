Au salon du "made in France", comment les producteurs textiles réduisent leurs prix

"On a pris des fils légèrement plus gros, une maille plus grosse, et on a simplifié la confection sans dégrader la qualité": Christèle Merter, présidente de la marque La Gentle Factory, explique sa solution pour baisser le coût de revient de ses vêtements, et donc ses prix.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Au salon du "Made in France" MIF Expo, qui a débuté jeudi à Paris, cette cheffe d'entreprise met en avant des jeans à 75 euros et des T-shirts à 25 euros, moins que les prix habituels qui dépassent 120 euros pour les jeans. Ces nouveaux articles "permettent, en partie, de compenser la baisse du chiffre d'affaires" de sa société par une "baisse du prix de revient global", précise-t-elle.

Comme elle, d'autres entreprises du textile présentes au salon se sont attelées à diminuer leurs coûts de production pour rester concurrentielles, après un an et demi d'une folle inflation mondiale qui a bouleversé les habitudes des consommateurs.

A l'image de la start-up Le Slip français qui a réduit de moitié le prix de ses chaussettes et sous-vêtements.

Sa recette? Miser sur la "précommande" de gros volumes en pensant "le coût de la logistique, du packaging et du conditionnement" de manière à être le "plus performant économiquement", indique à l'AFP Guillaume Gibault, son fondateur. Résultat: "Notre prix de 40 euros le sous-vêtement en temps normal est passé à 20 euros et nous avons écoulé en trois semaines les 50.000 pièces", détaille-t-il.

Malgré ce "succès immédiat" et "l'engouement des gens", l'entrepreneur, qui a lancé mercredi une pétition pour "la mise en place d'un cadre économique en faveur des entreprises fabriquant en France", déplore le fait que "tout le monde ne peut pas encore se permettre" d'acheter du "Made in France".

TVA réduite?

Pour Johanna, visiteuse du salon âgée de 36 ans, le prix "repousse et limite les achats" de produits entièrement fabriqués en France, qu'elle réserve pour sa part "aux cadeaux ou objets originaux".

"Je ne peux pas mettre 50 euros dans une paire de chaussettes, mais je suis prêt à mettre un peu plus pour avoir de la qualité et pour aider les sociétés françaises qui ont du mal à rivaliser avec les productions étrangères", raconte de son côté Didier, enseignant retraité de 63 ans, tout en inspectant les articles de la société Missegle.

Cette société de 50 employés, basée dans le Tarn, propose par exemple des chaussettes entre 17 et 33 euros la paire, confectionnées à partir de fibres naturelles (dont le duvet de yack).

Pour limiter les coûts, l'entreprise "récupère les chutes de production" pour "refaire du fil avec", "réduit au maximum les intermédiaires" avec de la "vente directe auprès du consommateur sur internet ou par catalogue", fait "appel à un teinturier situé à 20 kilomètres" ou encore "produit 60%" de sa propre électricité à partir de "panneaux solaires", énumère Marie Rueda, directrice de la communication.

Quelques stands plus loin, la marque Archiduchesse, malgré tout contrainte "d'augmenter les prix" de ses articles, vend ses chaussettes entièrement fabriquées à Limoges entre 11 et 13 euros la paire.

Chez elle, l'augmentation a été limitée par une "meilleure gestion des stocks", "des partenaires historiques" et de la "vente sur internet uniquement", explique la directrice opérationnelle de l'entreprise, Marie Gombero.

En dehors de ces initiatives, la présidente de La Gentle Factory estime que "si le gouvernement veut soutenir la fabrication française, il y a tout intérêt à ce que nous vendions sur une TVA réduite".

Un double avantage, selon elle, qui, "pourrait permettre de réduire le prix d'achat pour les clients, sans que nous n'ayons besoin de rogner nos marges".