Au Royaume-Uni, l'ensoleillement record donne une récolte de fraises exceptionnelle

Un travailleur saisonnier récolte des fraises dans une ferme près de Maidstone dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), le 21 juin 2021 ( AFP / BEN STANSALL )

L'ensoleillement et les températures record du printemps au Royaume-Uni ont permis de cueillir des fraises exceptionnellement sucrées et charnues, ce qui réjouit les producteurs au moment où d'autres agriculteurs s'inquiètent, eux, pour la croissance de leurs récoltes.

Selon James Miller, directeur commercial d'un des plus grands producteurs de fraises du pays, les journées ensoleillées et les nuits fraîches ont créé des conditions "parfaites" pour ces fruits.

Le temps clément, en outre, a stimulé la pollinisation, qui améliore la qualité des fraises, a expliqué à l'AFP ce représentant du groupe agricole WB Chambers Farms.

La récolte bat actuellement son plein dans l'une de ses fermes près de Dartford, dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), où les fraisiers s'affaissent sous le poids des fruits mûrs, à l'abri dans les serres qui les protègent.

"Je travaille dans le secteur des fruits rouges depuis 30 ans et c'est l'un des meilleurs printemps que j'ai pu voir, en termes de météo comme de récolte", a confirmé Nick Marston, président de l'organisation British Berry Growers.

Résultat, les baies sont "d'une taille et d'une saveur exceptionnelles", a-t-il souligné.

De début mars à fin mai, le Royaume-Uni a connu son printemps le plus chaud depuis le début des relevés des températures en 1884, a annoncé lundi l'agence météorologique Met office.

Il s'agit également du printemps le plus ensoleillé et de l'un des plus secs dans l'histoire du pays, ce qui a "créé des conditions difficiles pour l'agriculture et les ressources en eau dans une grande partie" du Royaume-Uni.

L'Angleterre, en particulier, a connu son printemps le plus sec depuis plus d'un siècle, suscitant les inquiétudes des producteurs de betteraves à sucre ou de pommes de terre.

Pour limiter les volumes d'eau utilisés, un système d'irrigation goutte-à-goutte est directement installé au pied des fraisiers de la ferme de Dartford.

Selon Nick Marston, les producteurs britanniques ont déjà vendu près de 21.600 tonnes de fraises depuis le début de la saison, soit 5.000 tonnes de plus qu'à la même période l'an dernier.

Car en plus d'être de meilleure qualité grâce au soleil, les fraises sont arrivées en rayons dès avril, alors qu'elles sont généralement mûres au mois de mai.