Au revoir Lahoz

Antonio Mateu LAHOZ, referee during the Group B - UEFA EURO 2024 Qualifying Round match between France and Greece at Stade de France on June 19, 2023 in Paris, France. (Photo by Sandra Ruhaut/Icon Sport)

Non reconduit par la Liga, Antonio Mateu Lahoz a vécu à 46 ans le dernier match au sifflet d'une longue et clivante carrière lors de France-Grèce. En attirant, comme souvent, une large part de la lumière à lui.

Baisser de rideau d’une saison éprouvante pour les joueurs, ce France-Grèce était aussi un moment à part pour l’homme en noir (ou plutôt bleu criard pour l’occasion). Antonio Mateu Lahoz, star du sifflet, tirait en effet sa révérence au stade de France. Et son émotion au terme de la partie dit beaucoup de l’attachement du bonhomme à son métier. Malheureusement, l’Espagnol a une nouvelle fois fait parler de lui pour sa prestation, loin d’être inspirée, entre penaltys non sifflés pour les Bleus, carton rouge non adressé à Mavropanos pour un pied dans la tempe de Griezmann – au moins cette fois, il a désigné le point des onze mètres – et discussions interminables. « Des décisions arbitrales aléatoires ? Oui, le terme est gentil , réagissait au coup de sifflet final pour TF1 un Didier Deschamps qui n’aura pas caché son agacement tout au long de la partie. Comme vous le savez, c’était le dernier match de M. Lahoz, un personnage de l’arbitrage. J’ai comme l’impression que le VAR n’a pas voulu le déjuger. »

Au nom du père

Ainsi prend fin la carrière au plus haut niveau de « Toño » , quinze ans après son premier match de Liga, en septembre 2008. Il quitte la scène après avoir dirigé 288 rencontres du championnat espagnol, troisième plus haut total de l’histoire. Devenu arbitre international en 2011, Lahoz était également un habitué des plus grandes compétitions (C1, Coupes du monde 2018 et 2022, Euro 2021). Référence de l’arbitrage au pays, il avait été honoré avant Majorque-Rayo Vallecano au début du mois, son tout dernier match de l’autre côté des Pyrénées. « Si je suis honnête, je voulais être footballeur , confiait l’ancien joueur de Segunda B à Vicente del Bosque lors d’un échange pour El Pais en 2021. Sur le terrain, j’étais respecté tant que footballeur, en tant qu’arbitre et en tant que Toño , un être humain. Tout le monde connaissait ma passion pour le football depuis mon plus jeune âge. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com