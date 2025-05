Au procès, la psychiatre de Maradona assure avoir fait « tout ce qu’elle pouvait »

L’un des procès les plus attendus de l’histoire du foot a démarré.

Accusée de négligence dans le cadre du procès sur la mort de Diego Maradona, la psychiatre Agustina Cosachov a été la première des sept professionnels de santé jugés dans cette affaire à témoigner , ce jeudi 8 mai. À la barre, la professionnelle de 40 ans a livré sa défense : « J’ai fait tout ce que je pouvais, et même plus », a-t-elle affirmé d’emblée, dans des propos relayés par l’AFP. Et d’ajouter : « Mon rôle et ma responsabilité ont été conformes à ma profession, psychiatre, et j’ai toujours agi avec la conviction totale que ce que je faisais était correct dans l’intérêt du patient ».…

EG pour SOFOOT.com