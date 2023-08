information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 23:07

Au moins sept morts au Brésil dans l'accident d'un car de supporters des Corinthians

C’est un véritable drame qui a frappé les Corinthians ce dimanche. Tôt dans la journée, un bus de supporters s’est renversé dans la descente d’une autoroute proche de Belo Horizonte, avec un bilan humain terrible : au moins sept personnes sont décédées et 27 autres sont blessées et ont été hospitalisées. Le président Lula a présenté ses condoléances aux familles via son compte Twitter.

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na… pic.twitter.com/3vCQr63Oai…

AL pour SOFOOT.com