Au moins 4 ans pour un retour à la normale de l'emploi US-Daly (Fed)

(Reuters) - L'emploi américain ne retrouvera pas ses niveaux d'avant la crise avant quatre ou cinq ans, a déclaré mercredi la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, dans un entretien filmé accordé au Washington Post. "Si nous parvenons à maîtriser la question sanitaire, que ce soit grâce à une solide politique d'endiguement ou par un vaccin, alors l'activité économique pourra reprendre vraiment rapidement", a-t-elle déclaré. "Dans ce cas, il ne nous faudrait que quatre ou cinq ans, mais si la crise pénalise durablement l'économie, cela pourrait prendre davantage de temps", a-t-elle dit. (Ann Saphir; version française Nicolas Delame)

