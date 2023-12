Au Mexique, l’entraîneur d’une équipe féminine accusé d’agressions et harcèlement sexuels

Témoignages à l’appui, le média mexicain Proceso a publié une enquête au sujet de Jorge Gómez, entraîneur de l’équipe féminine de Necaxa, qui officie en première division mexicaine. Ce sont sont ceux de quatre joueuses anonymes (dont certaines ont quitté le club depuis) et de Rosa Romero Hernández, ancienne adjointe de Gómez. Elles l’accusent de harcèlement sexuel et d’agressions verbales et sexuelles. L’entraîneur de 42 ans, à la misogynie décomplexée, aurait même eu des relations avec des femmes mineures, comme l’indique le témoignage d’une ancienne joueuse de Necaxa : « Ça me fait mal de savoir qu’il y a des filles que je connais qui sont tombées dans ça et, pire encore, des mineures ».

Las jugadoras del Necaxa, entre el acoso sexual, agresiones verbales y abuso de poder. …

LP pour SOFOOT.com