Au-delà du mercato : qu’est-ce que Al-Wehda ?

Georgios Donis during the Euroleague match between OFI Crete - Panathinaikos in Theodoros, Greece on June 27th, 2020. Photo by Icon Sport

Enclavée entre la mégapole portuaire de Djeddah et les montagnes du Hedjaz, La Mecque est devenue au fil des siècles le point de rencontre des musulmans du monde entier. Depuis quelques années, des joueurs internationaux s’y retrouvent également pour évoluer à Al-Wehda, sujet du cinquième épisode de notre série sur l’histoire des clubs saoudiens.

L’ADN : avec l’Indonésie en filigrane

Depuis février 2023, Al-Wehda est référencé dans le monde occidental pour avoir encaissé un quadruplé de Cristiano Ronaldo. Dans le monde musulman, ce club de La Mecque est pourtant bien connu depuis longtemps. Depuis sa fondation même, puisqu’il fut créé par des pèlerins indonésiens de passage dans la ville sainte. Par la suite, le lien entre les musulmans locaux et les pèlerins indonésiens n’a jamais été coupé, Al-Wehda (« L’Unité ») créant une passerelle sportive entre eux. Le blanc et le rouge arborés sur les tuniques des joueurs ou par les supporters rappellent aujourd’hui ce lien indélébile avec l’Indonésie. Un flou subsiste toutefois quant à la date exacte de création du club mecquois. Si beaucoup prônent une création dès 1916, le club ne fut officiellement enregistré qu’en 1946, créant une querelle avec le doyen d’Al-Ittihad sur le sujet. En 2019, le club de Djeddah avait même attaqué en justice Al-Wehda pour l’inscription « 1916 » sur son logo, obligeant ce dernier à la retirer. Malgré sa richesse historique et sociale indubitable, Al-Wehda se veut bien plus modeste sportivement. Il possède, certes, une équipe de handball très performante, mais la section football du club n’a remporté que quelques coupes entre les années 1950 et 1960, ainsi que d’épisodiques titres de champion en deuxième division. Au sein de l’élite, rien de semblable. Al-Wehda est plus habitué à faire l’ascenseur entre les deux premières divisions, jouant les premiers rôles en deuxième et les seconds couteaux en première. C’est un peu le FC Metz saoudien, quoi.

Côté ville : résider dans une ville sainte, une affaire complexe

Considéré comme le lieu de naissance du prophète Mohammed, La Mecque est devenue au fil des siècles le point de convergence des communautés musulmanes du monde entier. Cette centralité se symbolise par la Kaaba, figurant au cœur de la grande mosquée Al-Harâm et du territoire éponyme dans la ville. Cet espace « Al-Harâm », ou « sacré » en français, recouvre une grande partie de La Mecque et

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com