Au-delà du mercato : qu’est-ce que Al-Nassr ?

En décembre dernier, le projet d’évolution du football saoudien bénéficiait d’un rapide coup d’accélérateur braquant les caméras du monde entier sur lui, avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Riyad. Il débarquait alors à Al-Nassr, qui fait l’objet du sixième épisode de notre série sur l’histoire des clubs saoudiens.

L’ADN : se dévouer au triomphe de l’Arabie saoudite

Au beau milieu des années 1950, le football se démocratise en Arabie saoudite et le pays met en place des instances permettant de l’encadrer. Ce mouvement accompagne la création de plusieurs clubs comme Al-Nassr. Il voit le jour en 1955 grâce à l’initiative de quelques jeunes souhaitant se réunir autour d’un même blason, qu’ils ambitionnent de placer tout en haut de la hiérarchie du football saoudien. Naît Al-Nassr, (« La Victoire »), au sud-ouest de Riyad. Depuis, les installations du club se sont déplacées à l’ouest de la ville, restant assez éloignées de celles d’Al-Hilal au nord et au sud, et de celles d’Al-Shabab à l’est. Restant amateur quelques années, Al-Nassr se professionnalise à partir de 1960, date à laquelle il passe sous la direction du prince Abdulrahman, un des nombreux fils du roi Saoud. À la tête du club riyadien, il l’amène à réaliser l’ambition prônée par son nom. Au total, Al-Nassr remporte le championnat à neuf reprises, en faisant le deuxième plus grand champion saoudien, à égalité avec Al-Ittihad. Parmi ces neuf titres, cinq sont remportés entre 1980 et 1995. L’âge d’or du club, qui profite de son « Saudi Golden Trio » formé par Majed Abdullah, Fahd Al-Harifi et Muhaisin Al-Jamaan. Les Chevaliers du Nejd brillent surtout à l’échelle mondiale avec leur conquête d’une Supercoupe d’Asie en 1998, leur permettant de participer à la toute première Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2000. Au Brésil, Al-Nassr n’obtient qu’une difficile victoire face au Raja AC, mais devient le premier club asiatique à avoir officiellement évolué sur quatre continents différents. De quoi exposer mondialement une Arabie saoudite dont la carte figure au centre du logo du club, qui souhaite prouver sa dévotion envers sa nation.

Côté ville : un club dans la cour des grands

Capitale du royaume d’Arabie saoudite, Riyad abrite les principaux édifices politiques du pays tels que le palais d’Al-Yamamah hébergeant le roi et sa cour. C’est à quelques centaines de mètres de là qu’Al-Nassr fut créé. Par sa proximit

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com