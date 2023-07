Au-delà du mercato : qu’est-ce que Al-Hilal ?

En quelques mois, l’Arabie saoudite a attiré à coups de millions de dollars toute l'attention à elle. Mais qui sont ces clubs saoudiens devenus incontournables sur le marché des transferts ? Premier volet de notre série sur la thématique, consacré au géant saoudien et asiatique d’Al-Hilal.

L’ADN : un « croissant de lune » aujourd’hui à son zénith

Au milieu du XX e siècle, Riyad n’est qu’une vaste étendue de terre sur laquelle on joue déjà au football. Quelques modestes maisons couleur sable tirant sur l’ocre garnissent le tout. C’est dans l’une d’elles qu’en 1957, Al-Hilal voit le jour comme une excroissance d’Al-Shabab. Créé dix ans plus tôt, ce club de Riyad est touché par de vives tensions entre ses dirigeants jusqu’à ce que l’un d’eux, le cheikh Abdul Rahman ben Saeed, décide de créer sa propre équipe. Pour se différencier des autres clubs saoudiens, et surtout d’Al-Shabab qui évolue en blanc et orange, Al-Hilal choisit le bleu en l’associant au blanc. Se dénommant d’abord « El Olympy », il est rapidement soutenu par la population de la capitale grâce au prestige de ses fondateurs, certains étant proches de la cour royale de l’époque. Pour s’attirer la sympathie du roi Abdulaziz, Ben Saeed lui propose de choisir lui-même le futur nom d’Al-Olympi. Par décret royal, Abdulaziz ben Saoud opte pour « Al-Hilal ». Le « croissant de lune », en arabe. Un symbole phare de l’islam.

Aujourd’hui, Al-Hilal est considéré comme le plus grand club d’Arabie saoudite, ayant remporté le championnat à 18 reprises. Deux fois plus que ses principaux concurrents d’Al-Ittihad et d’Al-Nassr. Du point de vue continental, la domination d’Al-Hilal est plus disputée. Malgré tout, le « croissant de lune » n’en finit pas de briller sur la scène asiatique, étant quadruple vainqueur de la compétition continentale. Un record. Initiée au début des années 1980, cette continentalisation du club riyadien lui a même offert la distinction de « meilleur club asiatique du XX e siècle » par l’IFFHS.…

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com