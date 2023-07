Au-delà du mercato : qu’est-ce que Al-Ettifaq ?

Les sommes délirantes investies par l’Arabie saoudite dans le football lui permettent de mettre en avant ses principales villes que sont Riyad et Djeddah. Destiné à servir le projet « Vision 2030 » et sa stratégie de sport-washing, cet argent est aussi injecté dans des clubs de régions périphériques telles que l’Ach-Charqiya, province orientale du pays. On y trouve Al-Ettifaq, auquel est consacré notre troisième épisode de notre série sur l’histoire des clubs saoudiens.

L’ADN : l’ombre nostalgique des Chevaliers invincibles d’Ad-Dahna

Plus proche du Bahreïn et du Qatar que de la capitale de son propre pays, la ville de Dammam vit de son port et des puits de pétrole qui l’entourent. Les fans de football qui y vivent, eux, vibrent pour Al-Ettifaq. Signifiant « L’Accord », ce nom tire ses origines d’une décision commune de trois petites équipes locales. Au bord du Golfe persique, elles décident en 1945 de se regrouper sous une même bannière verte et rouge. Si le club de Dammam reste très longtemps dans l’ombre de ceux de Riyad et Djeddah, il entre puis se maintient sur le devant de la scène tout au long des années 1980, décennie pendant laquelle les Chevaliers d’Ad-Dahna remportent les deux seuls titres de champion de leur histoire. En 1983, ils sont même les premiers à être sacrés champions sans avoir concédé la moindre défaite. Mais après un nouveau titre en 1987 et malgré quelques coupes venues garnir leur palmarès, ils sombrent sportivement jusqu’à une éphémère période en deuxième division entre 2014 et 2016.

En somme, Al-Ettifaq devient après 1987 une équipe de milieu de tableau, luttant souvent pour le maintien, jouant parfois les trouble-fêtes en tête de classement. Ce qui fait d’Al-Ettifaq un club à part, c’est aujourd’hui son empreinte locale. Avec Al-Fateh, il s’agit du seul club à avoir été champion sans être basé ni à Riyad, ni à Djeddah, présentant là un motif de fierté immense pour les habitants de Dammam et plus globalement ceux de la province orientale. La baisse de compétitivité du club lui a certes fait perdre de nombreux adeptes, mais les Chevaliers d’Ad-Dahna sont restés proches des leurs en s’investissant dans la communauté locale par des dons réguliers auprès d’écoles ou d’hôpitaux de la province.…

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com