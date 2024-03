Au Brésil, un garçon de 6 ans se fait huer par des parents

Montrer l’exemple, qu’ils disaient.

Lucas Rodovalho a 6 ans et joue comme gardien. Il adore le foot. En tout cas, il adorait ça, jusqu’à ce qu’il prenne un but lors d’un match de l’école de football d’Uberlândia et que des parents se mettent à le huer, rapporte Globo . « Il a fait une erreur en jouant et il a été hué par les PARENTS. Oui, les parents !!! C’est triste, non !? Ces gens, qui sont aussi père et mère, devraient faire preuve au moins d’un peu d’empathie » , a déploré sa mère Livya sur Instagram.…

QB pour SOFOOT.com