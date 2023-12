Au bout de Séville

Tenant du titre en Ligue Europa, le Séville FC s’attendait à vivre une belle saison. À la veille de retrouver le RC Lens en Ligue des champions, un match couperet pour être reversé en Ligue Europa, c’est malheureusement tout le contraire qui semble se produire.

Au printemps dernier, tous les observateurs ont eu le même mot en tête : « encore ». Rien de plus logique, puisque le Séville FC décrochait sa septième Ligue Europa, la cinquième en dix ans. Tout présageait alors un retour des Sévillans sur le devant de la scène pour cette saison 2023-2024. Mais les conflits internes en ont décidé autrement, pour un club aujourd’hui en grandes difficultés.

Le déclencheur Monchi

Voilà donc Séville bloqué au seizième rang en Liga, au soir d’une nouvelle défaite concédée ce samedi sur la pelouse de Majorque (1-0). La sixième cette saison. Depuis août, il faut d’ailleurs défiler en deuxième page du classement pour trouver trace des Andalous. Et pour cause, avec deux victoires seulement, mais surtout sept nuls, le meilleur classement atteint depuis l’entame de l’exercice n’est qu’une triste douzième place. Nous jouions alors la 7 e journée. Les prémices de la dégringolade, Edu Saniña, suiveur du club pour Gol , les scrutait en réalité avant même le début des échauffourées : « Tout a commencé avant même la préparation pour la Supercoupe d’Europe contre Manchester City. Monchi (directeur sportif du club, NDLR) avait annoncé son départ pour Aston Villa, beaucoup de joueurs n’étaient pas au courant et il y a une grosse fracture avec la direction. » La triste confirmation du pauvre bilan établi la saison dernière (déjà), avec une douzième place en championnat, sauvée par ce succès en C3.…

Propos d'Edu Saniña recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com