Attentat au cimetière non-musulman de Djeddah, en Arabie saoudite, des blessés

PARIS (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a condamné mercredi le "lâche attentat" commis au cimetière de Djeddah, en Arabie saoudite, contre une cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918. Quatre personnes, dont un ressortissant grec, ont été légèrement blessées dans cette explosion au cimetière non-musulman de Djeddah, a-t-on appris par ailleurs auprès d'un responsable du gouvernement grec. "La cérémonie annuelle commémorant la fin de la Première Guerre mondiale a été la cible d'une attaque à l'engin explosif ce (mercredi) matin au cimetière de Djeddah", a précisé le Quai d'Orsay dans une déclaration à la presse. "Les ambassades qui étaient associées à cette commémoration, condamnent fermement ce lâche attentat que rien ne saurait justifier", poursuit le Quai. "Elles appellent les autorités saoudiennes à faire toute la lumière sur cet attentat et à identifier et poursuivre ses auteurs." (John Irish avec Lefteris Papadimas à Athènes; version française Henri-Pierre André)

