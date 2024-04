Attal marque ses 100 jours par un discours sur l'autorité et un entretien fleuve

Le Premier ministre s'adresse à des jeunes à la maison des Jeunes et de la Culture à Viry Chatillon, le 18 avril 2024 entouré du maire de la ville Jean-Marie Villain (2e g) de la ministre de l'Education Nicole Belloubet (d) et du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti (g) ( POOL / Bertrand GUAY )

Pour son centième jour à Matignon, Gabriel Attal prononcera un "discours sur l'autorité au cœur de la République" jeudi dans la ville endeuillée de Viry-Châtillon (Essonne), avant de défendre l'ensemble de son action de Premier ministre lors d'une interview en soirée sur BFMTV.

M. Attal s'exprimera à 11h00 depuis le parvis de l'hôtel de ville de Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne récemment marquée par la mort de Shemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège.

Dans cette affaire, quatre jeunes hommes, trois mineurs et un majeur, ont été mis en examen pour assassinat. Ils ont tous été placés en détention provisoire.

M. Attal, qui sera accompagné des ministres Nicole Belloubet (Éducation) et Éric Dupond-Moretti (Justice), de la ministre déléguée Sarah El Haïry (Enfance, Jeunesse, Familles) et de la secrétaire d’État Sabrina Agresti-Roubache (Ville et Citoyenneté), échangera auparavant avec les équipes et les bénéficiaires de la MJC de Viry, selon Matignon.

Jeudi matin, le Premier ministre a réaffirmé sa détermination "totale" dans une vidéo publiée sur le réseau social X (ex-Twitter). "Dans un contexte où il y a des difficultés, où il y a des Français qui doutent, qui souffrent, qui sont inquiets, on arrive à se parler", a assuré le chef du gouvernement. "Tout ne peut pas se régler en un jour", a-t-il cependant averti.

Le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain (Les Centristes) s'est dit sur RTL "heureux que le Premier ministre vienne échanger avec des jeunes ados et des présidents d'associations".

Un peu plus de trois mois après sa nomination, l'ancien ministre de l'Éducation entend s'inscrire dans le droit fil de sa déclaration de politique générale. Il était alors revenu sur les émeutes urbaines d'une rare violence qui avaient embrasé des villes et des quartiers au début de l'été 2023.

Alors que "les violences de juillet dernier ont profondément marqué notre pays", avec parmi les émeutiers "des jeunes, très jeunes parfois, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société", "nous devons faire respecter l'autorité partout", expliquait-il le 30 janvier devant l'Assemblée nationale.

Avant de lancer son fameux "tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter".

Mercredi, Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de lancer une concertation pour trouver des solutions au "surgissement de l'ultraviolence", en particulier parmi les plus jeunes, avec l'objectif d'aboutir à un projet de loi avant l'été.

Le déplacement à Viry-Châtillon comportera un volet judiciaire et un autre sur "le rôle de l'école", notamment avec la question des internats, a-t-on appris de source gouvernementale. M. Attal devrait également visiter un internat lundi à Nice.

"Les Français n’ont que faire d’une énième concertation", a réagi Marine Le Pen sur X.

"Nous avons besoin d'actes", a enchaîné le président du Sénat Gérard Larcher sur Europe1/Cnews.

-Décisions "difficiles et radicales"-

"La recherche des résultats, c'est ma boussole, mon obsession", a certifié Gabriel Attal jeudi matin lors d'une conférence à Paris, organisée par le groupe associatif SOS.

"On s’engage en politique pour chercher à améliorer les vies, pour faire en sorte que les Français vivent mieux et trouver des solutions", a-t-il poursuivi.

Jeudi soir, le Premier ministre sera ensuite longuement interviewé sur BFMTV, toujours pour marquer ses 100 jours à la tête du gouvernement.

Appelé à succéder à Élisabeth Borne le 9 janvier, le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République a déjà connu plusieurs épreuves à Matignon, à commencer par la crise des agriculteurs, qui n'est pas encore totalement résolue.

La dégradation de la situation budgétaire, avec une première salve de dix milliards d'euros d'économies et un exercice à renouveler avant l'été, promet également de tendre le débat politique. La droite menace le gouvernement d'une motion de censure sur ce dossier des finances publiques.

Gabriel Attal entend néanmoins poursuivre ses projets de réforme, projetant notamment de durcir à nouveau les conditions d'indemnisation du chômage.

Dans ce contexte, et à moins de deux mois des élections européennes (9 juin), la liste du camp présidentiel conduite par Valérie Hayer continue d'être distancée dans les sondages par l'extrême droite.